Incendio consume cocina de restaurante Caballo Loco en la Niños Héroes

Un fuerte incendio se registró esta mañana en el área de cocina del restaurante Caballo Loco, ubicado sobre la avenida Niños Héroes y calle Tercera, generando una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron personas que transitaban por el sector quienes observaron una gran columna de humo que salía del establecimiento y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

En cuestión de minutos, elementos de Bomberos arribaron al lugar para combatir las llamas, mientras agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

De manera preliminar se reportaron daños totales en el área de cocina del restaurante, mientras los cuerpos de emergencia continuaban trabajando para controlar por completo el fuego y evitar que se propagara hacia otras áreas del establecimiento.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incendio.

La causa que originó el siniestro permanece desconocida, por lo que será una vez concluidas las labores de emergencia cuando las autoridades puedan determinar qué provocó el incendio.