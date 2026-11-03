EU realiza ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz previo a jornada electoral

Washington. Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, informaron funcionarios estadunidenses al diario The Wall Street Journal y a la agencia Ap. Antes, la televisión estatal iraní, otros medios iraníes y Al Jazeera reportaron que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm.

The Wall Street Journal fue el primer medio que dio cuenta de la nueva ofensiva contra Irán. Algunos funcionarios describieron los ataques como defensivos, con el fin de impedir que Irán tuviera libertad para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz, señaló el Journal.

Añadió que estos bombardeos forman parte de una serie de ataques limitados que Washington llevó a cabo en secreto contra el país en las últimas semanas, mientras el presidente Donald Trump promocionaba la posibilidad de un acuerdo diplomático.

Después, Ap refirió que un funcionario estadunidense, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló este lunes bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos bombardeó a “iraníes que usan misiles tierra-aire contra activos estadunidenses”.

No se informó aún del saldo de esta ofensiva, que no fue confirmada ni desmentida por el mando militar de Estados Unidos, ni por Trump.

Rumores y presiones sobre un posible despliegue atómico

Los ataques, que parecían ser limitados más que un regreso total a las hostilidades, se produjeron en vísperas de las elecciones de mitad de mandato de Trump, quien señaló anteriormente que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de los comicios de hoy.

Antes, la periodista y activista canadiense Naomi Klein indicó en su cuenta de X que “circulan rumores aterradores sobre la presión que Israel ejerce sobre Trump para que lance un ataque nuclear contra Irán inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato o alguna otra escalada importante”.

John Kiriakou, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), anunció que sus fuentes cercanas le comentaron que Estados Unidos considera usar armas atómicas contra Irán, publicó el periodista Piers Morgan en su programa en redes sociales. “Una bomba nuclear no va a ganar esta guerra. Trump no lo entiende, ya la hemos perdido”, alertó Kiriakou.

Igualmente, el comentarista conservador estadunidense Tucker Carlson manifestó que Israel presiona a Trump para que lance un ataque nuclear contra Irán, mientras el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, busca mantenerse en el poder tras las elecciones israelíes de la semana pasada, en las que perdió la mayoría.

El magnate republicano, quien confirmó que el fin de semana tuvo “una conversación muy buena” con Netanyahu, en la que hablaron sobre Teherán, se mostró a favor de una ofensiva a gran escala que podría tener como objetivos infraestructura e instalaciones nucleares iraníes, publicó The Wall Street Journal.

Más temprano, Trump planteó dudas sobre si llevaría a cabo su amenaza de reanudar las operaciones militares contra Irán y declaró que podría alcanzarse un acuerdo con la república islámica. Luego de un discurso, periodistas le cuestionaron si consideraría realizar campañas militares, a lo que respondió: “no”.

También, dijo, cree que Teherán quiere llegar a un acuerdo y que dicho convenio “podría producirse”, aunque subrayó su exigencia fundamental de que no posea armas nucleares. “No vamos a permitir que Irán tenga jamás un arma nuclear, y ellos lo entienden. Lo han entendido y lo han dicho incluso recientemente”, agregó.

Diálogo indirecto en Catar

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que se llevan a cabo conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores cataríes y paquistaníes para poner fin a la guerra de ocho meses y reiteró que Irán está preparado para una confrontación militar.

“Hemos presentado nuestras condiciones, el plan, y todo depende de la racionalidad política de Washington”, expuso. “Si eligen la diplomacia honesta, trabajaremos, y si tratan de engañarnos y lanzar operaciones militares, verán una respuesta más amarga y dura que antes”, advirtió.

Los ataques que Irán lanzó anteriormente contra más de dos docenas de bases estadunidenses en Medio Oriente se centraron en los sistemas de alerta temprana antes de alcanzar aeronaves y edificios, causando daños por valor de miles de millones de dólares en equipos, reveló un análisis de la Ap.

La agencia noticiosa verificó de forma independiente los daños a objetivos mediante imágenes satelitales de varios proveedores y entrevistó a cuatro funcionarios regionales que fueron informados o tienen conocimiento directo de los blancos alcanzados.

Asimismo, constató que, hasta agosto pasado, más de 115 ataques con drones o misiles, reivindicados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán o milicias respaldadas, dañaron o destruyeron estructuras en 26 bases militares y otros emplazamientos con equipo estadunidense.

Además, descubrió que la república islámica inicialmente centró sus ataques en hangares de aviones y sistemas que detectan embates entrantes, allanando el camino para nuevos bombardeos contra almacenes, alojamientos de tropas y otros lugares.