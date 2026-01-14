“Fallo de la Corte, otro golpe a la ganadería de Chihuahua”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, calificó como un “golpanazo” a la actividad ganadera de exportación el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limita las medidas para proteger el estatus sanitario del estado, en un contexto crítico para el sector pecuario.

El legislador subrayó que Chihuahua representa cerca del 40 por ciento de la exportación de ganado a nivel nacional, por lo que cualquier decisión que debilite su estatus sanitario tiene consecuencias graves para los productores locales y para la economía del país.

Recordó que, ante la presencia del gusano barrenador y el cierre de la frontera con Estados Unidos, los ganaderos chihuahuenses han sufrido afectaciones severas. Tan solo en este periodo, se ha dejado de exportar alrededor de un millón de cabezas de ganado, lo que ha generado pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares.

Ante esta situación, Mario Vázquez destacó que el Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con los productores, implementó medidas sanitarias estrictas para regular el ingreso de ganado, con el objetivo de evitar la entrada y propagación del gusano barrenador, plaga que ya se encuentra presente en el 95 por ciento del sur del país.

No obstante, señaló que el gobierno federal interpuso una controversia constitucional contra estas acciones. Aunque en abril de 2025 la Segunda Sala de la Suprema Corte permitió a Chihuahua continuar aplicando medidas sanitarias más severas, la nueva resolución genera una contradicción y deja en incertidumbre a los productores.

El senador recordó que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Sanidad Animal para permitir que los estados gestionen su sanidad de forma regional, otorgándoles la facultad de defender plenamente su estatus sanitario. “Nadie va a defender mejor la sanidad de Chihuahua que los propios chihuahuenses. La federación ha desatendido este tema y el Sistema Nacional de Sanidad ha quedado mal con los productores”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la falta de voluntad política por parte del gobierno federal. “No solo se ha debilitado la capacidad institucional, también la decisión de actuar. ¿A quién beneficia esta resolución? Porque no hacen, ni dejan hacer”, expresó.

Finalmente, Mario Vázquez acusó que estas decisiones benefician, en primer lugar, a países de los que se importa ganado y carne hacia México; en segundo, a los coyotes que compran ganado a precios bajos; y en tercero, a empresas cárnicas ligadas con Morena. “Esto demuestra que la Corte no está actuando conforme a la legalidad, sino bajo el mando del gobierno federal y del partido en el poder”, concluyó.