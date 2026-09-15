Atropellan a hombre en avenida Independencia; resulta con lesiones de consideración

Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado por el conductor de un camión Nissan cuando circulaba por la avenida Independencia, a la altura del cruce con Gómez Farías, unos metros antes del túnel de la Independencia.

De acuerdo con el conductor, circulaba sobre la avenida cuando el hombre, quien es sordo y mudo, se atravesó repentinamente, por lo que no logró evitar el impacto y terminó arrollándolo.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente trasladarlo para recibir atención médica. Elementos de la Policía Vial tomaron nota del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.