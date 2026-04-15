Exnovia de Brooklyn confirma actitudes tóxicas de la familia Beckham: ‘Me causaron mucha ansiedad’

La modelo Hana Cross, quien salió con Brooklyn Beckham en 2019, habló tras las recientes declaraciones del chef y compartió su propia experiencia con su familia.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia parece estar lejos de resolverse. La situación se intensificó luego de que el hijo mayor de los Beckham señalara presuntas actitudes tóxicas por parte de sus padres hacia su esposa, Nicola Peltz, incluso desde antes de su matrimonio.

En medio de esta polémica, la modelo Hana Cross respaldó públicamente a Nicola. La exnovia de Brooklyn Beckham aseguró que durante su relación también vivió momentos complicados con la familia Beckham, y en una reciente entrevista habló sobre el actual distanciamiento, sumando su testimonio sobre la relación con la famosa familia.

Exnovia de Brooklyn Beckham habla de su experiencia con la familia

En una entrevista para la revista HELLO!, la modelo británica Hana Cross recordó su relación con Brooklyn Beckham , la cual terminó hace más de seis años. Aunque asegura que esa etapa ya quedó en el pasado, reconoció que la atención mediática hacia ella ha vuelto a crecer recientemente, impulsada por la polémica que rodea al chef y la situación familiar que atraviesa actualmente.

Hana Cross y Brooklyn Beckham (Getty Images)

“Es difícil no volver a esa parte de mi vida, especialmente con toda esta polémica que está saliendo a la luz. Es difícil porque, en retrospectiva, no recuerdo esa época con cariño”, confesó.

Al hablar sobre su relación con el hijo mayor de los Beckham, Hana confesó que esa etapa tuvo un impacto en su salud mental: “Pasar tiempo con su familia me causó mucha ansiedad, para ser honesta”, contó. “Hubo muchas señales de alerta y cosas que sucedieron durante la relación que, en retrospectiva, deberían haberme hecho pensar y tal vez terminar la relación o alejarme de ella mucho antes de lo que lo hice”.

LOBrooklyn Beckham, Hana Cross y Victoria Beckham (Getty Images )

La modelo mantuvo una relación de nueve meses con Brooklyn antes de su ruptura en 2019, pero pese a que puede parecer poco tiempo, aseguró que formar parte del círculo cercano de los Beckham implicaba mucha presión.

“Solo tenía 20 o 21 años cuando salimos, acababa de empezar a trabajar como modelo y había pasado de vivir en una granja a mudarme a Londres y verme envuelta en una relación como esa. Es difícil saber qué es lo mejor que se puede hacer en esa situación”, explicó.

Desde entonces, Hana Cross ha intentado enfocarse en su vida y en construir su propio camino. Sin embargo, confesó que el reciente comunicado de Brooklyn Beckham la tomó por sorpresa.

Brooklyn Beckham y Hana Cross (Getty Images)

“Fue una sorpresa. Supongo que también sorprendió a su familia… pero resumió muchas de mis propias experiencias y la forma en que su familia actúa como marca”, comentó. La modelo también consideró que es triste que la situación haya salido a la luz de una manera tan pública y evidente.

Brooklyn Beckham lanza duras acusaciones contra sus papás

El 19 de enero, Brooklyn Beckham sorprendió al compartir un contundente comunicado en el que dejó claro que no tiene intención de reconciliarse con sus papás, David y Victoria Beckham. En el mensaje, los acusó de recurrir a la prensa para difundir información falsa sobre él y su esposa, Nicola Peltz, además de interferir en su relación.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo”, escribió al inicio de su publicación.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz. (Getty Images)

El hijo mayor de los Beckham también aseguró que los problemas vienen desde antes de su boda en 2022: “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, afirmó. Incluso, reveló que hubo tensiones importantes en torno a los preparativos, como la cancelación del vestido de Nicola a última hora, así como comentarios familiares que cuestionaban su lugar dentro de la familia.

Además, Brooklyn señaló que antes de casarse fue presionado para ceder derechos sobre su nombre, y criticó la forma en que, según él, su familia prioriza la imagen pública. “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se mide por lo que publicas en redes o por estar disponible para una foto, incluso por encima de compromisos profesionales”, expresó.