Exige Condusef Afores más humanas y transparentes para proteger a la vejez

Ante el acelerado envejecimiento de la población mexicana, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) llamó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) a evolucionar y fortalecer sus mecanismos de atención, asesoría, transparencia y protección del patrimonio de los trabajadores, con el objetivo de garantizar mejores condiciones económicas durante la vejez.

Durante su participación en el “Encuentro Amafore 2026”, el organismo advirtió que el cambio demográfico representa nuevos desafíos para el sistema de pensiones, entre ellos el incremento de personas que comenzarán a disponer de sus ahorros para el retiro, una menor proporción de cotizantes y la necesidad de que los recursos acumulados sean suficientes para cubrir periodos de vida cada vez más prolongados.

La CONDUSEF también alertó sobre prácticas y problemas que afectan a los usuarios, como cobros indebidos por trámites gratuitos, traspasos no reconocidos, información poco clara sobre rendimientos y comisiones, datos desactualizados, falta de registro de beneficiarios y fraudes digitales. Estas situaciones representan riesgos adicionales para las personas adultas mayores, quienes requieren atención accesible y mecanismos que eviten abusos patrimoniales.

Ante este panorama, propuso siete prioridades para fortalecer la protección de los trabajadores: acompañamiento y asesoría durante el retiro, atención especializada para adultos mayores, información transparente sobre el comportamiento de los ahorros, incentivos comerciales enfocados en la calidad del servicio, impulso al ahorro voluntario y la inclusión financiera, fortalecimiento de la ciberseguridad y actualización permanente de datos y beneficiarios.

“Ustedes no administran dinero; administran la vejez de millones de personas. Cada peso en una cuenta individual representa una parte de la tranquilidad que alguien espera tener cuando llegue el momento de retirarse”, expresó el organismo al destacar la responsabilidad social de las administradoras.

Asimismo, reconoció los avances de las Afores y señaló que el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios constituye una herramienta para identificar áreas de oportunidad. También convocó a construir una agenda conjunta que impulse la educación financiera, las mejores prácticas de atención y campañas de prevención de fraudes.

Finalmente, la CONDUSEF sostuvo que la confianza en el sistema de pensiones no debe medirse únicamente por los rendimientos financieros, sino también por la capacidad de las instituciones para atender, orientar y proteger a quienes depositan en ellas sus ahorros.

“Dentro de veinte años, habrá una sola pregunta: ¿me alcanzó para vivir con dignidad?”, advirtió, al subrayar que las decisiones que hoy tomen las administradoras serán determinantes para el bienestar de millones de personas en su etapa de retiro.