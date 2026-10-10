Exige CCE Chihuahua inversión y soluciones de fondo ante carencias del IMSS

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua exigió una respuesta inmediata ante las movilizaciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en distintos estados del país, al señalar que las protestas evidencian carencias de personal, infraestructura, medicamentos, insumos y equipamiento que afectan la atención médica. El organismo empresarial sostuvo que estas deficiencias han sido denunciadas desde hace años y que ahora los propios trabajadores de la institución hacen visibles las necesidades que enfrenta el sistema de salud.

El CCE consideró legítimo que Chihuahua demande una atención suficiente, oportuna y digna para los trabajadores y sus familias, al señalar que el estado registra el mayor cumplimiento de cuotas obrero-patronales. Precisó que sus exigencias no se dirigen específicamente a la delegación estatal, sino a las instancias nacionales responsables del presupuesto, la inversión, la contratación de personal y el abasto de medicamentos.

Asimismo, el organismo empresarial pidió que las demandas de los trabajadores sean escuchadas y atendidas, sin afectar los servicios que reciben los derechohabientes, al subrayar que ni el personal médico ni los pacientes deben cargar con las consecuencias de las deficiencias estructurales.

Finalmente, el CCE sostuvo que resolver las movilizaciones no es suficiente y demandó un plan integral de inversión, contratación de personal, suministro de medicamentos y renovación de equipamiento, con responsables definidos y resultados verificables. Reiteró que Chihuahua requiere una respuesta de alcance nacional que atienda las causas de fondo y garantice servicios de salud dignos para la población derechohabiente.