Ex jefa de Inteligencia de EU revela financiamiento a laboratorios biológicos en más de 30 países

Ciudad de México. La ex directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, publicó “información de inteligencia inédita que revela nuevas pruebas de la financiación pasada del gobierno estadunidense a más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países, incluida Ucrania”.

Afirmó que estos biolaboratorios tenían como misión almacenar armas biológicas soviéticas, capacitar a científicos ucranios en el manejo de sistemas de contención biológica y certificar su capacidad para manipular patógenos especialmente peligrosos.

Los biolaboratorios de Ucrania almacenan muestras de ántrax, tularemia, tuberculosis, peste porcina, enfermedad de Newcastle, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), síndrome respiratorio agudo grave (SARS), Marburgo, ébola, Lassa, peste, rickettsia y otras enfermedades, añade el documento.

La funcionaria también aseguró que la agencia continuará trabajando con socios de la administración para identificar dónde se encuentran estos laboratorios, qué patógenos contienen y qué tipo de “investigación” se está llevando a cabo.