Evacuan suburbio de Atenas por incendios forestales; Francia permanece estable pese a “sectores activos”

Atenas.- Los bomberos combaten el viernes varios incendios en Grecia, donde los vientos fuertes obligaron a las autoridades a ordenar la evacuación de parte de un suburbio de Atenas.

En un mensaje enviado a los teléfonos móviles, Protección Civil pidió a última hora de la tarde la evacuación preventiva de una parte de Chaidari, un barrio situado a 11 km al oeste de la capital griega.

“Hay viviendas situadas cerca del foco” del incendio, advirtió Vassilis Vathrakogiannis, portavoz de los bomberos, en rueda de prensa. “Por eso se han enviado mensajes de alerta”, dijo.

“Se han movilizado cuatro aviones cisterna, cinco helicópteros y más de un centenar de bomberos para combatir el incendio en Chaidari”, indicó a la AFP un portavoz de los bomberos.

El alcalde de Chaidari, Michalis Selekos, indicó que los habitantes habían corrido “un riesgo enorme”, pero los bomberos desplegados habían logrado contenerlo en un barranco.

La mayoría de los habitantes han podido regresar a sus hogares, añadió.

Foto Xinhua

Según los servicios de lucha contra incendios, 51 fuegos forestales se han declarado en las últimas 24 horas.

Este nuevo frente se suma a otros incendios declarados en los últimos cuatro días, primero en la isla turística de Paros, en las Cícladas, y posteriormente en la región cercana a la ciudad de Rétino, en Creta.

En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

“Todo mi café quedó destruido. Este lugar mantenía a dos familias, la mía y la de mi hijo”, contó a la AFP Thrasyvoulos Paterakis, de 69 años, propietario de un café en el pueblo de Agia Galini. “Ahora estamos en la calle”, lamentó.

Un incendio golpeó la noche del miércoles esta turística localidad del sur de Creta, forzando la evacuación de unos 8 mil turistas y residentes. Aunque la mayoría de personas ya han podido regresar a sus hogares, los daños son cuantiosos.

“No queda nada”

El fuego declarado en la costa norte de la isla, al sur de la ciudad de Rétino, quemó unas 4 mil 500 hectáreas, según el sitio meteo.gr del Observatorio Nacional de Atenas.

Si bien la situación en la zona es “mejor”, el incendio “aún no está controlado” y “todavía hay numerosos focos”, indicó a la AFP un portavoz del cuerpo de bomberos.

En la vecina Turquía, cientos de bomberos luchan contra los fuertes vientos para extinguir un incendio cerca de la localidad de Cine, en el suroeste del país.

“Nos han reducido a cenizas, no queda nada. Mi perro ya no está, lo quería más que a mi propia vida”, declaró a los medios turcos una mujer angustiada llamada Arzu Celep.

El ministro de Bosques, Ibrahim Yumakli, declaró el jueves por la noche que seis incendios estaban activos en todo el país, de los cuales cinco ya estaban en gran parte bajo control el viernes.

Incendio en sur de Francia

En Francia, el megaincendio que arrasó 42 mil hectáreas en el suroeste del país permanece “estable” pese a que persisten “sectores activos”, informó la prefectura local el viernes.

El peor incendio forestal en Francia desde 1949 obligó a evacuar a más de 220 mil personas de Gironda, una región vinícola, en plena temporada alta de verano, y destruyó cerca de 240 viviendas. Según las autoridades, el viernes por la noche 198 mil ya habían vuelto a sus hogares o a lo que queda de ellos.

Foto Europa Press

Pero el fuego se reavivó el viernes en el Var (sureste de Francia) a causa del viento, y avanzó rápidamente, anunciaron las autoridades. Recorrió mil hectáreas desde el inicio de la tarde y provocó la evacuación de aproximadamente 2 mil 500 personas.

En la vecina España, el gobierno levantó el jueves el estado de emergencia decretado la semana pasada por un incendio forestal que amenazaba zonas cercanas a Madrid, tras anunciar que no quedaban “focos activos”.

No obstante, una nueva ola de calor azota al país y las autoridades advirtieron que el riesgo sigue siendo “muy alto”.

En Portugal, unos mil bomberos combatían un incendio forestal en la localidad norteña de Valpaços, que desde el martes ha arrasado al menos 6 mil hectáreas, según la protección civil.

Otro incendio movilizó el viernes a cerca de 200 personas en el vecino municipio de Chaves.

En tanto, una nueva ola de calor se ha abatido sobre Europa Central, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 41 °C en los próximos días.

Varios países de esta región decidieron multiplicar las medidas de emergencia ante los riesgos de incendios y la creciente presión sobre las redes de agua y energía.