Eufóricos miles de ARMY’s previo a concierto de BTS en CDMX

Ciudad de México. La “gran tradición o cultura” de los Army, ese eufórico ejército de seguidoras y seguidores de la banda surcoreana BTS, reunió a miles hasta más de seis horas -antes del primero de tres conciertos de la exitosa boy band- para intercambiar amistosamente “freebies”, regalitos de todo tipo, en los accesos principales del Estadio GNP Seguros.

Pero la ansiedad y expectación aumentaron cuando se escucharon los acordes en la prueba de sonido, a eso de las cuatro de la tarde, realizada por la exitosa agrupación para sus fanáticos VIP. Los gritos de quienes permanecían afuera, en cualquier punto, fueron desenfrenados y la adrenalina comenzó a permear el ya de por sí ardiente jueves de mayo.

El fervor por ver y escuchar a las súper estrellas del K-pop, pero sobre todo, de seguir las premisas de amor, paz y solidaridad inundó no solo las puertas principales, sino las banquetas sobre Viaducto y Churubusco, incluidos los bajo puentes. En todos los lugares se notaban los fandom, grupos que se encontraban y sin conocerse intercambiaron, y algunos simplemente iban regalando a su paso, pulseritas, separadores, banner, dulces, corazones, llaveros, kleenex, tarjetas, estampas, fotografías, hasta seguros adornados con las letras de BTS en blanco, rojo y negro. “Aquí migajeando freebies”, se leyó en tres cartulinas que enseñaban unos jóvenes, esperando llegarán a sus manos todos los regalitos posibles, por supuesto, todos alusivos a la banda y a las producciones discográficas, incluida la que da título al tour internacional Arirang in México City.

También cientos de hojas carta, como freebie, se distribuyeron con un “contrato de confidencialidad” en cual las cláusulas protegían a “……….. como pareja sentimental de Jeon Jungkook, miembro de BTS”. El amor rondó todos los espacios y más cuando aparecían en carteles o promocionales los rostros de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Los Army, Sin importar que tendrían que esperar varias horas, lucieron todo tipo de atuendos desde los sensuales, hasta playeras en color negro con las letras de la agrupación, o camisetas en rojo con el logotipo de la producción discográfica más reciente, así como brillos en el rostro, diademas con antenas con la cara de los artistas, en fin, hubo un universo alterno, que giró en torno a BTS, sin importar los idiomas o las culturas.

Además los venderos ambulantes también hicieron su agosto, en la puerta 6, pues ofrecieron todo tipo de accesorios que vendieron desde 20 pesos por una pulsera, 100 por un paliacate -aunque otros menos abusados lo ofrecieron en 50- y 700 por una chamarra de mezclilla, sin olvidar las gorras moradas (otro color que identifica a la banda), sudaderas y posters con la imagen de las estrellas surcoreanas, que también causaron furor la tarde del miércoles en el Zócalo capitalino, donde llegaron 50 mil almas, para ver a los músicos tras la reunión que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Cabe mencionar, que en los alrededores del estadio estuvieron libres de puestos de mercancía no oficial, lo cual fue prohibido como parte de una estrategia de protección de marca y propiedad intelectual.

Incluso, desde la noche del miércoles y la mañana del jueves más fans hicieron fila, pero para comprar la mercancía oficial, aunque no tuvieran boletos para asistir a alguna de las tres fechas 7, 9 y 10 de mayo- en el recinto de Iztacalco.

Además la fervorosa legión de seguidores, que enarboló la frase “Después de una larga espera, volvimos a ser uno”, estableció un plan previo al concierto que consistió en ponerse de acuerdo, a través de un banner también entregado de mano en mano, sobre las veces en que los Army darían la sorpresa al septeto con sus intervenciones como hacer una ola en el tema Swim o agitar los paliacates rojos o morados al ritmo de Idol y así “recrear un ambiente festivo y latino”.

En un jueves, el fenómeno global, que significa BTS, llegó a un punto máximo entre quienes asistirán al concierto en 360 grados. Aunque el cupo es para 65 mil personas, “sabemos que habrá sillas y no personas a pie en las áreas de general”, dijo una de las Army quien dijo que así también la boy band ofrece seguridad a sus fans.

A propósito de los boletos, todavía hubo quienes con mucha fe, deambulaban por los accesos para ver si alguien se los vendía. Incluso, el dinero lo traían en la mano ventilando como abanico, tal vez, motivando a los posibles vendedores.

Este jueves, con motivo del evento musical, la Secretaria de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vialidad, en el EstadioGNP Seguros “con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes”

Durante estos tres días “en un horario de 20:00 a 02:00 horas, se desplegarán mil 186 uniformados, apoyados de 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes realizarán las acciones de prevención de ilícitos y de faltas administrativas, se anunció.