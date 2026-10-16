EU restringe temporalmente vuelos de drones en la frontera con México

Estados Unidos impuso este viernes restricciones temporales a los vuelos de drones en la frontera con México, con el objetivo de “reforzar” la seguridad del espacio aéreo, informó el Departamento de Guerra.

“Los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaron hoy (viernes) un nuevo esfuerzo coordinado para reforzar la seguridad del espacio aéreo a lo largo de la frontera sur estadunidense mediante una restricción temporal de vuelos de drones”, indicó el Pentágono en un comunicado.

Las restricciones, que entraron en vigor este viernes, prohíben los vuelos no autorizados de drones a alturas de hasta 122 metros sobre el suelo, a lo largo de 1.85 kilómetros en la frontera con México.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que las fuerzas armadas estadunidenses tienen previsto derribar los drones utilizados por los cárteles del narcotráfico en la zona fronteriza, incluso mediante armas láser.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que las medidas permitirán obstaculizar las operaciones de reconocimiento aéreo y las rutas logísticas de organizaciones criminales transnacionales, además de proteger al personal de seguridad estadunidense desplegado en la frontera sur.