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Localizan sin vida a adulto mayor en el patio de su domicilio en la colonia Santa Rita

Un adulto mayor de 60 años de edad fue encontrado sin vida esta noche en el patio de su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Jiménez y 32, en la colonia Santa Rita. El cuerpo fue localizado pendiendo de una soga al cuello que estaba amarrada a la protección de una ventana del domicilio.

Fueron los familiares quienes, al llegar al lugar, se percataron de la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia para solicitar su intervención.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a asegurar el perímetro, quedando la escena a cargo de agentes ministeriales para las investigaciones correspondientes.

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