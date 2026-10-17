Guardia Costera de EU rescata a 16 personas frente a Baja California; hay 11 desaparecidos

Los Ángeles. Dieciséis personas, incluidos dos mexicanos, fueron rescatados en el océano Pacífico frente a la península de Baja California en México, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos respondió este viernes a una llamada de auxilio donde se informó el hundimiento de una embarcación. Las autoridades estimaron que otras 11 personas están desaparecidas.
Se desconoce cuál era el origen y destino de la embarcación. Se hundió en una zona frecuentada por traficantes que transportan migrantes a Estados Unidos, pero que también es popular entre barcos de pesca y de recreación.
Una de las personas rescatadas recibió tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y otras dos se encuentran sumamente graves, señalaron las autoridades.
Para cuando los equipos llegaron al área, “las personas se sujetaban unas a otras, a escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas”, señaló Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.
No se encontró ninguna embarcación, sólo escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego. El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio.
“Los barcos en esa zona pueden ser de pesca, de ocio, de recreación personal. Simplemente no sabemos qué hacían allá afuera. Todos sabemos que es una presunta ruta de contrabando”, señaló Tamburini.