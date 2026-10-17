Guardia Costera de EU rescata a 16 personas frente a Baja California; hay 11 desaparecidos

Los Ángeles. Dieciséis personas, incluidos dos mexicanos, fueron rescatados en el océano Pacífico frente a la península de Baja California en México, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos respondió este viernes a una llamada de auxilio donde se informó el hundimiento de una embarcación. Las autoridades estimaron que otras 11 personas están desaparecidas.

Se desconoce cuál era el origen y destino de la embarcación. Se hundió en una zona frecuentada por traficantes que transportan migrantes a Estados Unidos, pero que también es popular entre barcos de pesca y de recreación.

Una de las personas rescatadas recibió tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y otras dos se encuentran sumamente graves, señalaron las autoridades.

Para cuando los equipos llegaron al área, “las personas se sujetaban unas a otras, a escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas”, señaló Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.

No se encontró ninguna embarcación, sólo escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego. El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio.