Aseguran más de cinco kilos de fentanilo en la colonia Misiones de Creel

La acción fue durante los operativos interinstitucionales desplegados en Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, (FDZN), aseguraron más de cinco kilogramos de fentanilo, durante el cateo a un domicilio de la colonia Misiones de Creel, en Ciudad Juárez.

A través del seguimiento de las investigaciones, un agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, obtuvo la orden de cateo para ingresar a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Barranca Sinforosa y Museo Casa Chihuahua.

Durante la inspección a la vivienda, aseguraron cinco paquetes confeccionados al vacío con la leyenda CH, los cuales contenían pastillas de color azul con las características propias de la citada droga con un peso total de cinco kilos 870 gramos.

La acción se desplegó bajo un operativo interinstitucional, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE); de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano (DEFENSA), quienes también brindaron seguridad en el perímetro de intervención.

La droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.