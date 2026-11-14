EU responde ante sospecha de drones sobre base británica, informa Fuerza Área

Washington. Las fuerzas estadunidenses respondieron el viernes ante la sospecha de actividad de dron sobre una base militar en Gran Bretaña, informó la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un comunicado.

“No se vio afectado ningún miembro del personal, aeronave ni infraestructura” en la base de la RAF en Lakenheath, en el este del país.

“Seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos del país anfitrión para garantizar la seguridad de nuestros militares estadunidenses, de los civiles tanto estadunidenses como del país anfitrión, de los contratistas y de todas nuestras familias”, añadió la Fuerza Aérea.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a principios de semana la imputación de tres hombres, a los que describió como “agentes iraníes”, por su supuesta participación en un complot terrorista en la base de la RAF Fairford, otra base aérea británica.

Según el escrito de acusación, un hombre identificado como Mohammad Ali al-Hassani ordenó a personas desconocidas que se dirigieran a la base en las furgonetas -algunas de las cuales contenían barriles de combustible- y que compraran objetos metálicos que pudieran utilizarse como metralla.