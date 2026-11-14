¿Qué sabemos del misterioso objeto que se acerca a la Tierra? Puede ser una nave de la URSS lanzada en 1988 sin conocimiento de su destino

Investigadores encontraron coincidencias entre el asteroide 1998 KY26 y Phobos 1, una nave que perdió comunicación durante su viaje a Marte en 1988.

Un objeto identificado como 1998 KY26, clasificado como asteroide cercano a la Tierra, es investigado por científicos ante la posibilidad de que sea en realidad la sonda soviética Phobos 1 (Fobos 1), que perdió comunicación en 1988 mientras viajaba hacia Marte.

La hipótesis ganó atención después de que un grupo de investigadores encontró similitudes entre las características del objeto y un modelo de la antigua nave espacial, aunque todavía no existe una prueba que confirme esa identidad.

La especulación se basa en investigaciones sobre su trayectoria, rotación y capacidad para reflejar la luz solar. El objeto presenta una aceleración que no se explica únicamente por la gravedad, fenómeno conocido como aceleración no gravitacional.

Sin embargo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró en una entrevista con Fox News que no ha visto evidencia de que sea algo distinto a un asteroide o represente un peligro para nuestro planeta.

¿Qué es el objeto 1998 KY26 y por qué genera interés?

1998 KY26 es un objeto espacial identificado como asteroide cercano a la Tierra. Fue descubierto el 28 de mayo de 1998 por el programa de observación Spacewatch, del Observatorio Steward, en Arizona.

Su tamaño y comportamiento lo distinguen de otros cuerpos rocosos. Las observaciones más recientes estiman que tiene un diámetro de aproximadamente 11 metros y que completa una rotación sobre su propio eje cada 5.35 minutos.

Otra característica es su reflectividad: refleja aproximadamente 52% de la luz solar que recibe. Estas propiedades han llevado a los investigadores a estudiar su composición y las fuerzas que modifican su desplazamiento.

De acuerdo con las investigaciones astronómicas, 1998 KY26 presenta una aceleración no gravitacional, lo que significa que su movimiento registra variaciones que no pueden atribuirse únicamente a la atracción del Sol y los planetas. Este comportamiento abrió distintas posibilidades sobre su naturaleza.

¿Por qué creen que podría ser una nave soviética perdida en 1988?

La hipótesis de los investigadores de Harvard señala que 1998 KY26 podría ser la sonda Phobos 1, una nave no tripulada de la Unión Soviética que fue lanzada el 7 de julio de 1988 con destino a Marte.

La misión tenía como objetivo estudiar el planeta rojo y su luna Fobos. Sin embargo, el 2 de septiembre de ese año, los controladores terrestres perdieron comunicación con la nave después de que se enviara una secuencia de comandos incorrecta que provocó la desactivación de sus propulsores de orientación.

Sin la capacidad de mantener una posición adecuada hacia el Sol, la sonda dejó de recibir energía suficiente y la misión terminó. La nave no llegó a entrar en órbita de Marte y continuó su trayectoria alrededor del Sol.

La historia de Phobos 1 está documentada por la NASA, que confirma tanto su lanzamiento como la pérdida de contacto durante el trayecto hacia Mar.

¿Qué encontraron los investigadores que relacionan ambos objetos?

La posibilidad de que 1998 KY26 sea la antigua sonda soviética fue examinada por los investigadores Adam Hibberd, Adam Crowl y Abraham Loeb, quienes publicaron en septiembre de 2026 el estudio Feasibility of the Phobos 1 Hypothesis for Dark Comet 1998 KY26.

En su investigación compararon un modelo simplificado de Phobos 1 con las observaciones astronómicas del objeto. Encontraron coincidencias en ocho conjuntos de curvas de luz, es decir, registros de cómo cambia el brillo de un cuerpo celeste mientras gira.

También analizaron si la presión de la radiación solar sobre la estructura cilíndrica o los paneles solares de una nave podía explicar parte de su aceleración. Según los autores, ese modelo mejoró el ajuste de aproximadamente 260 mediciones astrométricas y de radar.

Los investigadores consideran que sus resultados respaldan la posibilidad de que se trate de una nave artificial, pero reconocen que el análisis no permite demostrarlo de manera concluyente. Por tanto, la identidad de Phobos 1 sigue siendo una hipótesis y no un descubrimiento confirmado.

¿Qué otras explicaciones existen sobre el movimiento de 1998 KY26?

La posibilidad de que sea una nave soviética no es la única explicación científica. Una de las primeras propuestas fue clasificarlo como un cometa oscuro, es decir, un objeto que presenta aceleraciones similares a las de un cometa, pero sin mostrar una cola o una nube de gas y polvo claramente detectable.

Esta explicación considera que el hielo de agua enterrado en su interior podría calentarse, convertirse en gas y producir pequeños impulsos que modifiquen su trayectoria.

Sin embargo, un estudio de los investigadores Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, de Georgia Institute of Technology, publicado en noviembre de 2026, cuestionó esa posibilidad.

Sus modelos térmicos encontraron que las temperaturas de 1998 KY26 serían demasiado elevadas para conservar hielo de agua en las condiciones necesarias. Los cálculos indican que la pérdida de agua impediría mantener las reservas de hielo que requeriría esa explicación.

Por ahora, ninguna de estas explicaciones permite establecer de manera definitiva la naturaleza del objeto.

¿El objeto 1998 KY26 representa un peligro para la Tierra?

No hay evidencia de que 1998 KY26 represente una amenaza de impacto contra la Tierra. Aunque pertenece a la categoría de asteroides cercanos a nuestro planeta, esto no significa que esté a punto de chocar con él.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, abordó la especulación sobre el objeto durante una entrevista con Fox News el 12 de noviembre.

En esa conversación señaló que no había visto pruebas de que fuera algo distinto a un asteroide ni motivos para considerarlo una amenaza.

¿Cuándo se podrá saber si 1998 KY26 es una nave o un asteroide?

La misión japonesa Hayabusa2 podría aportar información para resolver el misterio. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) tiene previsto que la nave llegue a 1998 KY26 en julio de 2031.

La misión forma parte de la extensión de Hayabusa2, que anteriormente exploró el asteroide Ryugu y regresó a la Tierra con muestras de ese cuerpo celeste en diciembre de 2020.

El encuentro con 1998 KY26 permitirá estudiar directamente sus características físicas, superficie, composición y comportamiento. Estas observaciones podrían ayudar a determinar si se trata de un cuerpo rocoso natural o si presenta características compatibles con una estructura artificial.

Por ahora, la posibilidad de que 1998 KY26 sea la antigua sonda soviética Phobos 1 permanece sin confirmar. Los estudios disponibles ofrecen argumentos para investigar esa hipótesis, pero no demuestran que el objeto sea una nave espacial.