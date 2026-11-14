Jesús Owono fue sancionado 12 partidos por “infracción grave” que costó la vida al futbolista Jesús de Miguel

Jesús Owono, portero del FC Andorra, fue sancionado 12 partidos por el impacto contra el futbolista, Jesús de Miguel, ocurrido el 2 de noviembre de 2026.

Madrid. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este viernes la “imposición de la sanción en su grado máximo”, “doce partidos de suspensión”, al portero del FC Andorra Jesús Owono, tras la trágica acción que le costó la vida al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Según recogió el acta arbitral del encuentro de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion celebrado el lunes 2 de noviembre, Owono fue expulsado “por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”, descripción a la que se acogió el Comité para la sanción.

La acción obligó a la atención de urgencia de los servicios médicos y deparó en la muerte del futbolista del club canario al día siguiente en el hospital, una tragedia que ha sacudido el fútbol español. “La valoración de la conducta objeto del presente expediente debe partir de los referidos hechos expresamente consignados en el acta arbitral”, apunta Disciplina.

“La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa. A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral”, añade.

Por ello, el Comité considera que los hechos son constitutivos de una “infracción grave”, tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol, “cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión”.