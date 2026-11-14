Citlalli Hernández señala al coordinador de diputados del PT de faltar a la verdad sobre la coalición para Michoacán

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, señaló al coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, de realizar declaraciones que “faltan a la verdad” con respecto a la coalición entre ambos partidos.

De igual forma, también desmintió haber llegado a un acuerdo con los petistas con respecto a quién será el candidato del bloque de mayoría en el estado de Michoacán, donde Morena designó como “coordinador de la transformación” a Carlos Torres Piña, y el PT busca lanzar a Raúl Morón.

En su cuenta de X, Hernández se refirió a declaraciones de Sandoval, “quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del @PTnacionalMX”, y sostuvo que el zacatecano “en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados”.

Según la morenista, “por prudencia, lo hemos dejado pasar, sobre todo porque cada semana nos reunimos con los dirigentes nacionales del PT y vamos avanzando en la construcción de nuestra coalición (reuniones en las que él no está, por cierto)”.

En ese tono, añadió: “Aunque yo pienso que el diálogo político entre compañeros y aliados debe mantenerse en privado, esta vez decido responder en público para no generar confusión de ningún tipo, ya que sus declaraciones han sido públicas.

“En Morena tenemos claro que las alianzas se construyen con diálogo, respeto y acuerdos por el objetivo común de que avance la transformación de México. Tenemos reglas claras, procesos internos y decisiones que se toman con base en ellos”.

Con respecto a Michoacán, Hernández enfatizó: “NO existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena”.

Sandoval Flores afirmó ayer que el PT habría alcanzado un acuerdo con Hernández Mora y con la dirigente nacional guinda, Ariadna Montiel, para realizar una “nueva medición” en Michoacán, con el propósito de definir quién encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en esa entidad rumbo a 2027.

En diversas ocasiones, el coordinador de los diputados petistas ha señalado a Morena de actuar “con mucha necedad y soberbia” ante sus aliados, al pensar que no los necesita para ganar los comicios del próximo año.

Fue en ese marco que el PT incluso respaldó a Morón para mantener sus aspiraciones de encabezar la candidatura del bloque de mayoría en Michoacán.