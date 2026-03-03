Estima diputado Monreal que en las próximas horas la presidenta enviará la reforma electoral; se siguen revisando aspectos

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, subrayó que “seguramente en las próximas horas” la presidenta de la República enviará la iniciativa de reforma electoral.

En entrevista a representantes de los medios de comunicación, el legislador explicó que se siguen revisando algunos aspectos de la propuesta. La presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente. Entonces, “seguramente en las próximas horas se presentará”.

Precisó que se está revisando la redacción concreta de la modificación de los artículos constitucionales y la ley secundaria.

Aclaró que “yo estaré atento para que se presente en las próximas horas. Cuando llegue la propuesta, la presidenta de la Mesa Directiva la turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

“Si llega mañana, mañana mismo. Si llega el miércoles, el miércoles mismo, pero se empezará a trabajar en las comisiones. Yo le calculo cuando menos dos semanas de debate”, enfatizó.

Recordó que cada semana, cuando hay periodo de sesiones, acude a revisión de la agenda legislativa con la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy fue una reunión con la Comisión Presidencial en materia electoral que está concluyendo la iniciativa que firmará la presidenta, y que seguramente en el trayecto de las horas se concluirá.

Afirmó que en la bancada de Morena “estamos preparados para iniciar todo el proceso legislativo”.

Pronosticó que habrá un debate amplio; “habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de la presidenta y tratar de convencer a los adversarios, a los pares que representan a otros partidos, que son el PAN, MC y PRI. Con todos vamos a dialogar y a todos los vamos a respetar, argumentando y expresando nuestras razones por las cuales el grupo parlamentario de Morena apoyará unánimemente la propuesta”.

Expresó que los 253 diputadas y diputados “hemos hecho el compromiso de respaldar a la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum”

Al ser cuestionado respecto a la resistencia que existe en los partidos, Monreal Ávila dijo: “yo entiendo al PT y al PVEM. Sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos; al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza política y electoral que hemos suscrito en los últimos años rumbo a la elección del 2027 y rumbo al 30”.

Reiteró: “de nuestra parte, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, solo he tenido expresiones de respeto a sus posiciones”.

Abundó que “ellos no están de acuerdo sobre todo con estos dos aspectos: la integración de las Cámaras, las fórmulas que se establecen para la integración del Senado y de la Cámara de Diputados y la reducción del costo de las elecciones; son fundamentalmente estos dos temas que a mí no me sorprenden porque siempre expresaron su posición de escepticismo y de estar no en favor de estas dos propuestas. Por eso hay que platicar mucho con ellos”.

Consideró que sin ellos es complicada la mayoría calificada. “Pero no adelantemos vísperas. Vamos a platicar con ellos estos días y la mejor manera de conversar con compañeros que no coinciden es tratándolos con respeto y expresando argumentos y razones por los cuales tenemos que apoyar a nuestra presidenta”.