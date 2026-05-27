Estará 1 año y medio en prisión por robo agravado

• Sustrajo de un vehículo, una reja de plástico y cable de cobre, en la colonia Primero de Mayo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra del imputado Jesús Francisco C. L., por el delito de robo agravado.

Frente a los datos de prueba mostrados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

La investigación ministerial estableció que el 5 de septiembre de 2022, Jesús Francisco C. L., sustrajo una reja de plástico y cable de cobre, que estaban dentro de un vehículo estacionado en una obra en construcción, entre las calles Sierra del Táscate y 53, de la colonia Primero de Mayo, de esta ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue sorprendido por una persona que se encontraba en el lugar, y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Se procedió en su contra y fue vinculado a proceso; llegó a un acuerdo reparatorio el cual incumplió, y en varias ocasiones se sustrajo de la acción de la justicia, hasta que fue detenido con una orden de aprehensión el 5 de marzo del año en curso y enfrentó su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2846/2026, le impuso la sentencia de prisión y lo condenó a pagar la cantidad de 93 mil 960 por concepto de la reparación del daño, y una multa de 3 mil 519 pesos.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.