Escuelas siguen con actividades a pesar de vacaciones

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Parga comentó que muchas escuelas no se mantendrán solas debido a que siguen las actividades de veraneadas y papeleos asimismo llama a los vecinos cercanos a planteles a reportar cualquier hecho sospechoso.

No hay una situación extraordinaria, en este sentido destacó que hay actividades en escuelas de nivel básico tras las vacaciones.

En este sentido hizo un llamado a los padres y vecinos cercanos a dar paso a la vigilancia en caso de ver algo extraño en los planteles se llame al 911, con el fin de evitar robos.

“Las escuelas se convierten en algo muy propio que le da identidad y esto nos permite que los padres de familia estén muy atentos y comentarles que habrá algunas actividades que se den en algunas escuelas con actividades recreativas”, comentó.