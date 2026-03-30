“Es un deber ayudar a nuestros amigos cubanos”, asegura Rusia tras llegada de petrolero a Cuba

Moscú. El petrolero ruso Aleksandr Kolodin, con 740 mil barriles, equivalentes a 100 mil toneladas de crudo, llegó este lunes al puerto de Matanzas en el oeste de Cuba y está a la espera de proceder a su descarga, de acuerdo con un reporte del ministerio de Transporte de Rusia.

Dimitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, señaló: “Nos alegra que este cargamento de productos petrolíferos llegue a la isla, mejor dicho, que ya haya llegado en medio de un bloqueo severísimo, (porque) nuestros amigos cubanos necesitan petróleo y sus derivados para el funcionamiento de los servicios básicos para la población como son generar electricidad y prestar atención médica, entre otros”.

Y agregó: “Sin duda, Rusia considera su deber no quedarse al margen y prestar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”.

Se anunció la llegada del barco ruso –que pertenece a la empresa Sovkomflot, sancionada por Washington desde 2024, y que partió del puerto ruso de Primorsk el 9 de marzo pasado–, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer (domingo) que “no me importa que Cuba reciba ese crudo”.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró este lunes: “Permitimos que este barco llegara a Cuba para brindar ayuda humanitaria al pueblo cubano, pero las decisiones seguirán tomándose en cada caso particular por las mismas razones humanitarias o de otro tipo. No hay ningún cambio sustancial en nuestra política de sanciones”, según un despacho desde Washington de TASS, la agencia noticiosa de Rusia.

La funcionaria, de ese modo, desmintió la suposición de los reporteros de que Estados Unidos “dio luz verde a Rusia” para suministrar petróleo a Cuba. “No, no es eso lo que dije”, recalcó Leavitt.