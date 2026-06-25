Cirujano plástico muestra lista de alimentos que “nos hacen más feos”

Un cirujano plástico coreano ha compartido en las redes sociales una lista de alimentos que empeoran drásticamente el estado de salud del rostro, provocando hinchazón, brotes de acné y envejecimiento prematuro de la piel.

De acuerdo con Choi Hyun-nam, esta lista negra incluye alimentos que pueden hacer que la cara luzca “más fea”, como platos salados, dulces, comida rápida, carne procesada y alcohol. Y el orden de la lista no es una casualidad.

El experto situó en el quinto lugar de la lista los alimentos salados, como los fideos instantáneos, las papas fritas o incluso las galletas saladas, por su capacidad de retener líquidos, provocando hinchazón en el rostro.

El azúcar se sitúa en cuarto lugar debido a su poder para dañar el colágeno, que es esencial para mantener la piel firme y elástica. Por otro lado, los alimentos fritos y grasosos ocupan el tercer puesto por su relación con brotes de acné y porque dan una apariencia opaca a la piel.

Las carnes procesadas, como el embutido y las salchichas, se sitúan en segundo lugar. Según Choi, estos alimentos suelen contener altos niveles de sodio, grasas saturadas y otras sustancias que pueden causar inflamación y acelerar el envejecimiento de la piel.

Por último, las bebidas alcohólicas son las más perjudiciales debido a su efecto deshidratante en la piel, así como el poder de debilitar la barrera cutánea y acelerar el envejecimiento, asegura el experto. Además, pueden afectar negativamente la función del hígado, lo que también puede dar lugar a un tono de piel más oscuro.