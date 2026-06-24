Celebra alcalde Marco Bonilla triunfo de la Selección Mexicana al lado de las familias chihuahuenses

En un ambiente de fiesta y convivencia familiar, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, celebró el triunfo de la Selección Mexicana durante la transmisión del partido ante Chequia, realizado en la Plaza Mayor, donde Gobierno del Estado instaló una mega pantalla para que cientos de ciudadanos pudieran seguir el encuentro.

Durante los 96 minutos de juego, decenas de familias hicieron vibrar la Plaza Mayor en cada jugada del Tricolor, y especialmente con cada gol anotado por la Selección Mexicana, cuyos gritos de emoción se escucharon en distintos puntos del Centro Histórico. En ese ambiente de celebración, el alcalde capitalino Marco Bonilla acudió acompañado de su familia y se sumó a la alegría de los asistentes.

El espacio público Plaza Mayor Chihuahua se convirtió en punto de encuentro para los aficionados, sin embargo, conforme avanzó la concentración, autoridades de Protección Civil y Policía Municipal implementaron filtros de acceso, cerrando el paso en las vallas ante el incremento de asistentes. Se informó que únicamente se permitirá el ingreso hasta el 50 por ciento del aforo habitual, aunque sin precisar una cifra exacta, como medida preventiva para mantener el orden y la seguridad.

En ese sentido, ya no se permite el acceso de más personas al perímetro inmediato de la celebración, en un operativo coordinado entre cuerpos de seguridad y Protección Civil, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar que el festejo transcurra en un ambiente controlado.

desplegado por autoridades municipales.