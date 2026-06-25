Aumenta a más de 160 muertos y más de 900 heridos el número de las víctimas de terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este jueves que el número de fallecidos a causa de los dos sismos consecutivos de alta magnitud ha aumentado a 164, y que el de heridos supera las 900 personas.

El terremoto de magnitud 7,5 registrado este miércoles en Venezuela es el más potente que ha afectado al país o sus costas desde 1900, informa The New York Times con referencia al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El organismo detalló que este movimiento fue precedido por otro de magnitud 7,2, al que los expertos califican como un sismo precursor, mientras que el de 7,5 es considerado el evento principal.

📹🇻🇪 Circulan imágenes de derrumbes por sismo en Venezuela 📱En redes sociales, usuarios han publicado videos de edificios caídos y daños en la infraestructura en varios puntos de la capital Caracas. 🔴 El Servicio Meteorológico Nacional de EEUU ya emitió una alerta de tsunami… pic.twitter.com/25f8fZ8Rqp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2026

El terremoto del 29 de octubre de 1900, conocido como el sismo de San Narciso, sacudió Caracas en la madrugada y derribó iglesias, edificios públicos y viviendas en toda la ciudad, de acuerdo con un informe de impacto de la propia agencia. La magnitud calculada de 7,7 para ese evento no se calculó con registros instrumentales modernos, por lo que esa cifra se basa en reportes de daños y efectos en la zona, explicó la geofísica del USGS, Paule Earle.

El New York Times recibió entonces los detalles de aquel terremoto más de dos semanas después y publicó el 17 de noviembre de 1900 que “unos 300 edificios colapsaron, la torre de la universidad y varias agujas de iglesias cayeron, y los edificios gubernamentales sufrieron daños más o menos graves”. En esa ocasión, el saldo fue de 21 muertos y 50 heridos, y un gran número de venezolanos quedó viviendo en tiendas de campaña, según el mismo periódico.

El USGS estimó que el sismo de este miércoles podría ser mucho más mortífero que el de 1900. Aunque ya hay reportes iniciales, la cifra de víctimas aún no es definitiva y las autoridades no han precisado la escala total de los daños. El geofísico William Barnhart señaló que Venezuela se ubica entre las placas de Sudamérica y el Caribe, por lo que los temblores son relativamente frecuentes. El país ha registrado otros terremotos de magnitud 7,0 o superior: uno de 7,3 el 21 de agosto de 2018 y otro de 7,0 el 9 de julio de 1997.

Los dos sismos consecutivos de alta magnitud, de 7,2 y 7,5, ocurrieron poco después de las 18:00 (hora local) con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy. Según el balance actualizado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el fenómeno ha dejado hasta ahora 32 fallecidos y más de 700 heridos atendidos en centros de salud, aunque la funcionaria precisó que las cifras no incluyen aún los datos del estado La Guaira, declarado zona de desastre por el colapso de decenas de edificios.

Rodríguez declaró “estado de emergencia” en el país y señaló que personas permanecen atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de Protección Civil y del Sistema de Emergencia Nacional trabajan en la remoción de materiales y en las labores de rescate en el Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.