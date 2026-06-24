Capacita SSPE a agentes de Movilidad en legislación especializada para la atención de adolescentes

Buscan fortalecer la actuación de los elementos bajo el marco legal correspondiente en hechos de tránsito donde se involucren personas menores de edad

Con el objetivo de fortalecer la actuación policial y garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participa en una capacitación especializada en materia de leyes aplicables a personas adolescentes involucradas en accidentes viales impartida por el Tribunal Superior de Justicia.

La capacitación se desarrolla del 24 al 26 de octubre y está dirigida a 20 suboficiales de la Subsecretaría de Movilidad del Estado, quienes reforzarán sus conocimientos sobre el marco jurídico que regula la intervención de las autoridades cuando se presentan hechos de tránsito en los que participan personas adolescentes.

A través de esta capacitación, la SSPE busca asegurar que los agentes de Movilidad cuenten con las herramientas legales necesarias para actuar con apego a la ley, privilegiando la protección de derechos, el debido proceso y la correcta aplicación de los protocolos establecidos para adolescentes.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de profesionalización impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, orientada a fortalecer las capacidades del personal operativo y brindar una atención especializada, sensible y conforme al marco normativo vigente.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener una capacitación constante de sus elementos para garantizar actuaciones policiales más profesionales, humanas y respetuosas de los derechos de todos los sectores de la población.