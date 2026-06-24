Rosana Díaz, buen perfil para el PVEM: Marco Bonilla

El alcalde Marco Bonilla respondió que Rossana Díaz es buen perfil para candidata a la gubernatura 2027, ahora en el Partido Verde Ecologista de México, por lo que a la diputada le desea suerte.

Mientras tanto, se refirió al partido Morena al interior de la Legislatura local. “Esperemos que Morena ahora sí arregle sus controversias y nosotros somos respetuosos de su proceso interno”.

Cabe recordar que hoy, ante el registro de la diputada local Rosana Díaz como aspirante del Verde para contender por la candidatura de la 4T a la gubernatura, el dirigente estatal del PVEM y diputado local, Octavio Borunda, resaltó el perfil competitivo de la legisladora juarense, de quien dijo, perfiles así son bienvenidos, por lo que agregó que está muy contento de que Díaz Reyes se haya sumado como abanderada del Partido Verde Ecologista de México, ya que su cercanía con la gente, la coloca como seria aspirante no solamente a la gubernatura, sino a algún otro puesto de elección popular, como lo es la alcaldía de Juárez o una diputación federal.

“Muy contento porque la diputada Rosana Díaz es un perfil muy cercano a la gente, muy cercano a la ciudadanía, con una trayectoria intachable por más de 30 años, con un trabajo profesional como periodista en Ciudad Juárez, por supuesto, y luego un trabajo social muy directo que la lleva a ser primero candidata por el Distrito Cuarto en el 2021, que ganó por tierra. Y luego precandidata al Senado de la República, incluso por Morena, que no logró esa candidatura, pero luego va a una reelección, ya que es un referente en Ciudad Juárez y también tiene resultados muy positivos”, expresó Borunda Quevedo.