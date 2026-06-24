Exige Isela Martínez a la CFE garantizar el suministro eléctrico en Chihuahua ante crisis de agua por apagones

La regidora Isela Martínez Díaz presentó un exhorto en Sesión de Cabildo ante el colapso operativo de la CFE, que afectó a 228 instalaciones de la JMAS tan solo en mayo.

Denunció que la política de “austeridad e incompetencia técnica” de la Cuarta Transformación está castigando al norte del país y dejando sin agua a las familias chihuahuenses.

Chihuahua, Chih.- La regidora Isela Martínez Díaz, presentó en Sesión de Cabildo un exhorto dirigido a la titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que implementen las acciones necesarias que garanticen la continuidad y calidad del suministro eléctrico en el municipio de Chihuahua.

La coordinadora de regidores del PAN señaló que la política energética impulsada por el Gobierno Federal ha derivado en una crisis de infraestructura dentro del sistema eléctrico nacional, cuyos efectos se reflejan con especial gravedad en el norte del país y particularmente en la capital del estado. Además, la falta de inversión en el mantenimiento, modernización y fortalecimiento de las redes de transmisión eléctrica ha provocado constantes apagones y variaciones de voltaje que afectan diariamente a miles de familias chihuahuenses, además de poner en riesgo servicios esenciales para la población.

Explicó que la situación resulta especialmente preocupante debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad, ya que la energía eléctrica es indispensable para la operación de los sistemas de bombeo que permiten abastecer de agua a los hogares y durante mayo de este año las fallas en el suministro eléctrico se presentaron prácticamente todos los días, afectando instalaciones estratégicas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). De acuerdo con información oficial, se registraron interrupciones de energía en 228 instalaciones del organismo operador, impactando directamente la operación de pozos y equipos de bombeo.

“La llamada ‘soberanía energética’ que presume Morena ha terminado por traducirse en apagones, incertidumbre y afectaciones directas para las familias chihuahuenses. Esta política, sostenida bajo una falsa austeridad que ha frenado inversiones estratégicas en infraestructura eléctrica y que hoy evidencia una clara incompetencia técnica, pone en riesgo servicios esenciales como el agua potable, ya que por más eficiente y comprometido que sea el trabajo de la JMAS, sin energía eléctrica los pozos no pueden operar y el agua no puede llegar a los hogares”, señaló.

Indicó que esta problemática se ha mantenido durante junio, con nuevos cortes de energía que continúan afectando la infraestructura hidráulica del municipio, situación que evidencia una falla estructural que requiere atención inmediata por parte de las autoridades federales.

Martínez Díaz recordó que el Ayuntamiento de Chihuahua ya había aprobado, el pasado 23 de abril de 2025, un exhorto similar dirigido al Gobierno Federal para atender esta problemática; sin embargo, lamentó que hasta el momento no se haya brindado una respuesta efectiva que permita resolver las deficiencias en el servicio.

Para concluir la Regidora insistió que las y los chihuahuenses merecen servicios públicos confiables y de calidad, por lo que garantizar el suministro de energía eléctrica no es un favor ni una concesión, sino una obligación que el Gobierno Federal debe cumplir con responsabilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.