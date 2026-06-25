Prevalecerá el calor extremo en Chihuahua capital este jueves; lluvias llegan a las regiones serrana y noroeste

Este jueves, la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios, un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de templado a cálido por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en parte de la zona noroeste, incluye: Galeana; pueden 55 km/h en parte de las zonas norte y noroeste, incluye: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Buenaventura.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en parte de las zonas centro y sureste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Matachí, Guerrero, Cusihuiriachi, Sueco, Aldama, Julimes, Jiménez, Camargo, Coyame, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Bocoyna, Carichi, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, San Francisco de Conchos, La Cruz y Ojinaga.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenaventura.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste y oeste, incluye: Madera, Temósachi, Ocampo y Uruachi; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Janos, Casas Grandes, Moris, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, oeste y suroeste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Guachochi; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluye: Ahumada, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Guachochi, El Vergel y Balleza. Las lluvias pueden estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento previo a la lluvia, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 39/24, Juárez 40/27, Janos 38/24, Madera 30/14, Temósachi 32/12, Cuauhtémoc 33/18, Ojinaga 42/28, Delicias 40/25, Camargo 39/24, Jiménez 37/23, Parral 35/21, Creel 29/11, Chínipas 40/26, Guachochi 28/11, El Vergel 27/9.