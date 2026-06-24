Celebra alcalde Marco Bonilla triunfo de la Selección Mexicana al lado de las familias chihuahuenses

En un ambiente de fiesta y convivencia familiar, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, celebró el triunfo de la Selección Mexicana durante la transmisión del partido ante Chequia, realizado en la Plaza Mayor, donde Gobierno del Estado instaló una mega pantalla para que cientos de ciudadanos pudieran seguir el encuentro.

Durante los 96 minutos de juego, decenas de familias hicieron vibrar la Plaza Mayor en cada jugada del Tricolor, y especialmente con cada gol anotado por la Selección Mexicana, cuyos gritos de emoción se escucharon en distintos puntos del Centro Histórico. En ese ambiente de celebración, el alcalde capitalino Marco Bonilla acudió acompañado de su familia y se sumó a la alegría de los asistentes.

El espacio público Plaza Mayor Chihuahua se convirtió en punto de encuentro para los aficionados, quienes vivieron una jornada futbolera marcada por el entusiasmo, la convivencia y el respaldo unánime a la Selección Mexicana.