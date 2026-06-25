Más de 800 mil personas celebraron bajo una tormenta en El Ángel de la Independencia, el tercer triunfo de México en el Mundial

Los aficionados se adueñaron de las calles de la Ciudad de México para celebrar el tercer triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Durante este festejo las autoridades de la capital contabilizaron un aproximado de 800 mil personas vitoreando la victoria del Tri en diferentes puntos de la CDMX.

Miles de personas en calles de la capital del país y en el resto de la República festejan el triunfo de la Selección Mexicana en su partido ante Chequia, en la Ciudad de México, tres goles por cero. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por… pic.twitter.com/MuQelpJW2k — NMás (@nmas) June 25, 2026

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó a través de su cuenta de X que el Tri quedó cerca de movilizar a un millón de aficionados por las calles de la ciudad para la celebración.

“Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la #CapitalDeLaTransformación el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos. ¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista!”, publicó la Jefa de Gobierno.

Avenida Reforma, incluidas las glorietas del Ángel de la Independencia y Diana La Cazadora, la plancha del Zócalo, calles aledañas al centro histórico, el Monumento a la Revolución son los puntos con mayor afluencia de aficionados que gozaron la victoria sobre Chequia.

A pesar de que el gobierno de la Ciudad de México intentó desalentar los festejos de un posible triunfo de la Selección con Ley Seca en ciertas alcaldías durante el día del partido, a las personas poco les importó la escasez de alcohol y salieron a festejar.

La próxima semana la Selección Mexicana comenzará su aventura en la etapa de eliminación directa, por lo que otro triunfo nacional estaría garantizando una nueva noche de festejos en la capital y el resto del país.