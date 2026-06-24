Con apoyo del Municipio crece la participación y se consolidan deportistas de boliche a nivel nacional

El selectivo de la disciplina de boliche de Chihuahua se fortalece y gana terreno a nivel nacional e internacional, por lo que sus atletas continúan con su capacitación, con el apoyo del Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

La capacitación de boliche tuvo lugar en “La Bolichada”, a cargo del jugador profesional Arturo Quintero, quien ha destacado en competencias internacionales y dirigió la jornada, sobre sus conocimientos con representantes capitalinos que tendrán próximas participaciones en competencias nacionales.

La entrenadora y promotora de esta disciplina, Elsa Cervantes, dio a conocer que Chihuahua está dejando huella en el boliche, al integrar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores interesadas en aprender y desarrollarse en este deporte, el cual ha permitido alcanzar escenarios como Centroamericanos y los Nacionales CONADE.

Asimismo, agradeció el apoyo del IMCFD para recibir al capacitador en la ciudad, como parte de la preparación de quienes competirán en el próximo Nacional Infantil Juvenil en Monterrey, el Nacional de Primera Fuerza y las competencias de Abierto Senior.

Nia Daniela Rodríguez fue la capitalina que obtuvo medalla por equipos junto a Astrid Rocha, Cristen Cano y Ana Dayra Zamora. La atleta expresó que practica boliche desde los 10 años de manera recreativa y que, desde hace un año, inició su preparación en la especialidad competitiva, logrando con trabajo en equipo y disciplina su primera medalla nacional.

De esta manera, el Gobierno Municipal, a través del IMCFD, cumple con el acompañamiento y apoyo al desarrollo deportivo de más disciplinas, impulsando espacios de preparación donde la comunidad chihuahuense encuentre nuevas oportunidades para activarse, competir y fortalecer la cultura física y deportiva.