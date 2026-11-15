“Es lo peor que te puede pasar”: Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris en La Mansión VIP 2

Una de las conversaciones más conmovedoras de Doña Alegría dentro deLa Mansión VIP 2 ocurrió cuando recordó la muerte de su hijo Antonio de Nigris, conocido como Toño o El Tano, quien falleció en noviembre de 2009 mientras desarrollaba su carrera futbolística en Grecia. Durante una charla con otros participantes, Leticia Guajardo habló de las circunstancias en las que recibió la noticia y del profundo dolor que significó perder a uno de sus hijos.

La madre de Poncho de Nigris relató que se enteró de lo ocurrido cuando el futbolista ya había fallecido y recordó que la noticia no llegó de inmediato a sus manos. “Me mandan al hospital, pero en el hospital ya estaba muerto. Ay, horrible. Y a mí no me hablaron hasta después”, contó ante sus compañeros, mientras reconstruía aquellos momentos que marcaron a su familia.

Su testimonio también dejó ver que, a casi 17 años de la tragedia, todavía existen preguntas y recuerdos difíciles alrededor de la muerte del deportista. “Y lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Es lo peor”, expresó. Sus palabras provocaron muestras de solidaridad entre los habitantes, quienes le ofrecieron mensajes de apoyo durante la conversación.

¿Quién era Toño de Nigris, el hijo de Doña Alegría?





Antonio de Nigris Guajardo fue un futbolista mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, el 1 de abril de 1978. También conocido como El Tano, desarrolló una carrera internacional como delantero y formó parte de diferentes clubes en México, España, Colombia, Brasil, Turquía y Grecia. Su trayectoria lo convirtió en uno de los representantes regiomontanos del futbol mexicano en el extranjero.

El deportista comenzó su carrera profesional con Rayados de Monterrey en 1999. Posteriormente defendió las camisetas del América, Pumas y Puebla, además de jugar para equipos como Villarreal, Once Caldas, Santos de Brasil y diferentes instituciones del futbol turco. También fue seleccionado nacional mexicano y disputó encuentros con el Tricolor.

Toño era hermano de Poncho y Aldo de Nigris y formaba parte de una familia que posteriormente alcanzó gran popularidad en el entretenimiento y las redes sociales. Tenía 31 años cuando murió y dejó a su esposa, Sonia Guerra, y a su hija Miranda. Su fallecimiento representó un golpe especialmente doloroso para Leticia Guajardo y sus otros hijos.

¿De qué murió Toño de Nigris? La enfermedad cardíaca que marcó su destino



Antonio de Nigris falleció durante la madrugada del 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, donde jugaba para el AE Larisa. De acuerdo con la información médica difundida después de su muerte, el futbolista despertó con fuertes dolores en el pecho. Su esposa solicitó una ambulancia, pero el delantero murió durante el traslado al hospital a consecuencia de un problema cardíaco.

Durante su conversación en el reality, Doña Alegría también recordó las dudas que surgieron en su familia después de recibir la noticia. “Estuvo muy extraño”, comentó al hablar de lo ocurrido durante el traslado del cuerpo. Incluso recordó que Poncho regresó con una impresión muy dolorosa de lo que había encontrado: “Está bien feo esto, algo le hicieron a Toño y no sé qué”.

Doña Alegría recuerda el dolor que vivió Poncho de Nigris



En su relato, Leticia también mencionó que inicialmente no quería encargarse de recoger el cuerpo de su hijo. Fue Poncho quien viajó a Grecia para realizar los trámites y acompañar el proceso de regreso a México. La experiencia fue particularmente difícil para el conductor, quien años después también recordó públicamente el momento en que tuvo que despedirse de su hermano.

Durante la conversación, los compañeros de Doña Alegría intentaron reconfortarla. Incluso recibió un mensaje de apoyo de Larry Hernández, quien le hizo llegar palabras de ánimo para que continuara dentro de la competencia.

La participante agradeció las muestras de cariño, aunque dejó claro que ninguna palabra puede borrar una pérdida de esa magnitud. “A nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo ni nada, porque qué horror”, expresó. Su testimonio permitió conocer una faceta más íntima de la madre de Poncho de Nigris y recordó que, detrás de la exposición mediática de la familia, existe una historia marcada por la pérdida de Toño, un futbolista cuya muerte sigue presente en la memoria de sus seres queridos.















