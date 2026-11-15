“Fuera Morena”: abuchean a la gobernadora morenista Indira Vizcaíno durante un concierto de Yuridia

La gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno Silva, fue objeto de abucheos por parte del público cuando se retiraba del palenque de la Feria de Colima la noche del sábado.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que los asistentes gritan “¡Fuera Morena!” a la mandataria estatal mientras ella se encuentra subiendo las escaleras para salir del recinto.

Vizcaíno Silva habría acudido a un concierto de Yuridia que se llevó a cabo en el marco del Festival de Todos los Santos, donde se programaron cinco conciertos y una función de lucha libre.

En este festival también han participado artistas como Julión Álvarez, la Banda MS y la Arrolladora Banda El Limón.

A finales de septiembre se registró un evento semejante en la Ciudad de México, cuando la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza fue recibida entre abucheos la noche del viernes durante el primer concierto del grupo de K-Pop Stray Kids.

Durante la primera presentación de la agrupación en la capital como parte del “Stray City: Mexico City”, la funcionaria federal acudió al recinto junto con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama Kim Hye-kyung.

Previo al concierto, se presentó primero al presidente de Corea del Sur que se encontraba junto a su esposa en uno de los palcos para posteriormente indicar que la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, también se encontraba en el lugar.

En respuesta, Stay —nombre de las fanáticas del grupo— pasó de gritos ante el recibimiento del mandatario a algunos abucheos, de acuerdo con uno de los videos publicados en redes sociales.