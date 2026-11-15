Detuvo Policía Municipal a mujer por su presunta relación con un homicidio en Chihuahua Capital

Durante la intervención, policías municipales localizaron un arma de fuego en un predio.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvo a una mujer de 24 años por su presunta relación con la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años, localizado en la vía pública con lesiones por proyectil de arma de fuego.

Los agentes acudieron tras recibir un reporte de una persona lesionada. Al llegar, encontraron al hombre sin signos vitales. Vecinos del sector refirieron que escucharon varias detonaciones y que, al salir, vieron al hombre tendido en la calle. También señalaron que observaron a una mujer alejarse del lugar con un objeto que, según su testimonio, parecía un arma de fuego.

Personal de la Unidad de Homicidios, Criminalística y el Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Más tarde, al atender un reporte de presunta agresión sexual, agentes municipales contactaron a una mujer a quien identificaron como posiblemente relacionada con el primer reporte. Durante la intervención, ella señaló el predio donde dijo haber arrojado un arma de fuego. Los policías revisaron el sitio y localizaron una pistola calibre 9 milímetros.

Tras informarle sus derechos, los agentes trasladaron a la mujer al Centro de Detención Zona Sur para su registro y posterior puesta a disposición de la Fiscalía.

El presente documento es de carácter informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.