Erick Portillo, subcampeón mundial en salto de altura, suma segundo triunfo en Circuito Continental Oro, con 2.27 metros

Secuencia del salto de altura con el que el atleta mexicano Erick Portillo se impuso en la reunión de Ostrava. Imágenes de un video tomadas de https://www.facebook.com/erickportillomx

El mexicano Erick Portillo, especialista en salto de altura y subcampeón mundial de la prueba, logró su segundo triunfo en el Circuito Continental Oro, tras llevarse el título en la reunión de Ostrava, donde consiguió una marca de 2.27 metros.

El seleccionado, que hace un mes se impuso en la reunión de Bydgoszcz, Polonia con 2.24m, mantuvo el ritmo ascendente de su temporada ante algunos de los mejores exponentes de la disciplina.

Portillo intentó igualar su mejor marca personal (2.30m) pero falló en sus tres oportunidades.

En segundo lugar se ubicó el checo Jan Stefela, quién logró la misma marca pero en un mayor número de intentos.

Los también mexicanos Edgar Rivera y Jair Portillo, hermano de Erick, concluyeron en cuarta y octava posición con un mejor salto de 2,15 y 21,10 metros, respectivamente.