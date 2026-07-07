¡Épica remontada! Argentina se levanta de un sorprendente Egipto y avanza a Cuartos de Final II

Lionel Messi estuvo a escasos minutos de despedirse de los Mundiales con la etiqueta de villano debido a que falló un penalti ante Egipto que tuvo 2-0 a la selección campeona del mundo.

Los africanos se quedaron a nada de dar una de las mayores sorpresas en la historia de las Copas del Mundo, pero a partir del minuto 79’ Leo empezó a fraguar una remontada épica.

Asistencia para ‘Cuti’ Romero que de cabeza puso el 1-2 y le dio vida a la albiceleste. Y quién más si no el ‘10’ al 83’ firmó el 2-2 con un tiro al que le puso el alma de por medio.

Argentina se levantó de la lona para noquear a su adversario y Enzo Fernández en la compensación puso el 3-2 definitivo para una remontada milagrosa e histórica.

Penalti fallado, asistencia y gol para un Messi que al terminar el partido se le vio conmovido como pocas veces y no pudo contener el llanto.

Sus compañeros lo levantaron y lo lanzaron hacia el cielo para coronar una tarde épica en la que la leyenda pasó de villano a héroe y terminó envuelto en lágrimas.