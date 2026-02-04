Entrega Marco Bonilla 300 reconocimientos a estudiantes de PARES y presentan nuevo número de línea Hablar Salva Vidas

El alcalde Marco Bonilla hizo entrega de 300 reconocimientos a estudiantes que concluyeron con éxito los cursos de PARES (Promotores de Salud Mental en Escuelas), iniciativa del Gobierno Municipal que busca hacer en la personas una red de apoyo, escucha y orientación a sus compañeros.

Presentaron en este evento, el nuevo número para la Línea de Atención a Crisis, misma que que cambia de nombre a Línea Hablar Salva Vida. Ahora será una marcación más fácil, *800, además de continuar con el conocído 614 194 02 00.

Las y los jóvenes que integran PARES reciben capacitación en gestión emocional, primeros auxilios psicológicos, prevención de adicciones, autocuidado y detección de señales de riesgo, como ansiedad, depresión o acoso escolar. Su función principal es servir como un enlace entre el alumnado y las autoridades escolares, favoreciendo la detección temprana y la canalización oportuna de situaciones que requieren atención especializada.