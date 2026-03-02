Encuentran sujeto sin vida en Cuauhtémoc, tenía heridas punzocortantes

La tarde del 1 de marzo de 2026, a las 15:51 horas, se reportó la localización de una persona sin vida en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Héroes de Reforma y Margarita Maza, en la colonia Benito Juárez, contiguo al establecimiento comercial Al Super Manzaneros.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar a las 15:56 horas, donde se entrevistaron con una mujer de 46 años de edad, quien manifestó que al llegar a su centro de trabajo una clienta le informó que en el terreno contiguo se encontraba un hombre recostado en el suelo.

Al realizar la inspección visual, los agentes localizaron a un masculino en posición de decúbito dorsal, parcialmente cubierto con cobijas, vistiendo sudadera gris con gorra, pantalón de mezclilla azul, tenis gris y playera verde. A simple vista presentaba rastros hemáticos en la región cefálica, así como lesiones que aparentaban haber sido producidas por un objeto punzocortante. La persona ya no contaba con signos vitales.

De inmediato se procedió a acordonar el área y preservar la escena conforme al protocolo. Posteriormente arribó personal del Departamento de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes se hicieron cargo del procesamiento del lugar y de las investigaciones correspondientes.