Encabeza fiscal Jáuregui participación de Fiscalía en el 2do Conversatorio sobre el Sistema Penal

• Asistieron también el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes y el Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete

El Fiscal General, César Gustavo Jáuregui Moreno, encabezó la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el Segundo Conversatorio sobre el Sistema Penal, convocado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con el objetivo de unificar criterios para el adecuado desarrollo de los procesos penales.

En el evento encabezado por la Presidenta del TSJE, Marcela Herrera Sandoval, estuvieron presente el Secretario Ejecutivo del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CESPEN), Gerardo Javier Acosta Barrera.

Participaron además el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes; el Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación de la FGE, Jesús David Flores Carrete; el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González e integrantes del Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia, juezas y jueces, así como personal de la Fiscalía de Distrito.

Estos conversatorios son organizados por el CESPEN con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con una perspectiva interinstitucional, que beneficie a la ciudadanía.

Durante su participación, el Fiscal Araiza Reyes expuso las particularidades que enfrenta la procuración de justicia, con el propósito de compartirlas con quienes administran los órganos judiciales.