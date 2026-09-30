En fast track diputados de la 4T aprueban en Comisión de Economía la “Ley Antimemes”

Diputados de la 4T aprobaron en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados con 18 votos en pro, el dictamen que busca “fomentar el uso responsable de los servicios digitales y asegurar que el régimen de “puerto seguro”, opere como un incentivo para la adopción de prácticas diligentes.

Entre las bondades de la propuesta, la versión oficial resalta que se trata de “combatir la piratería masiva, los fraudes digitales y el uso no autorizado de logotipos o identidad institucional a escala comercial”.

La iniciativa presidencial establece que “los proveedores de acceso a internet no serán responsables de las infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenidos que se transmitan o almacenen en sus sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación”.

“Cuando cuenten con una política que prevea la terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes, la cual deberá ser del conocimiento público de sus usuarios”, indica.

También establece que el proveedor de servicios de internet será responsable de las infracciones cometidas por las personas usuarias de sus servicios cuando generen daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor, derechos conexos y demás titulares de algún derecho de propiedad intelectual protegido, los cuales son previstos en el artículo 114 Octies de esta Ley.

Según el documento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá imponer multas de hasta 40 mil UMA, alrededor de 4.6 millones de pesos a los proveedores de internet y plataformas que no retiren de forma expedita los contenidos infractores.

De acuerdo al proyecto que tuvo seis sufragios en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), se pretende “promover un ecosistema digital más justo, seguro y respetuoso del marco jurídico vigente”.

En una breve escaramuza, el presidente de dicha comisión, Miguel Ángel Salim interrumpió la votación para recordar que no había oficio para seguir el trámite parlamentario, pero los morenistas respondieron que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya estaba en la Gaceta Parlamentaria.

“Sí, pero la Gaceta Parlamentaria no es la máxima autoridad, y no tengo el oficio, yo no tengo ningún problema, pero no tengo el oficio”, reviró, aunque la votación siguió sin mayor trámite.

En su intervención, el diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño resaltó que “el dictamen está aumentando sanciones y responsabilidades para los proveedores de servicios de internet”.

“Entonces cuál es el riesgo, que ante el temor de ser sancionados prefieran bloquear primero y preguntar después”, indicó.

Torres Cofiño remarcó los riesgos: “retirar contenidos, restringir servicios o censurar expresiones previamente que puedan ser perfectamente legales”.

“La reforma contempla que los proveedores tengan políticas para terminar e servicio de internet a infractores reincidentes, ¿quién va determinar esa reincidencia?”, indicó.

Legisladores de la oposición advierten que el proyecto presidencial es una “!Ley antimemes, por el riesgo de censura automatizada en internet”.