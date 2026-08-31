En Chihuahua sí se cumple: Carla Rivas reconoce resultados de Marco Bonilla y Obras Públicas

La diputada del Partido Acción Nacional y representante del Distrito 16, Carla Rivas, reconoció el trabajo que ha realizado el Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, particularmente a través de la Dirección de Obras Públicas, al destacar que hoy los chihuahuenses pueden constatar que los compromisos se están convirtiendo en obras y resultados.

“No hay nada mejor que volver a donde un día se empeñó la palabra y regresar con la obra terminada. En Chihuahua sabemos que la palabra se honra cumpliendo, y hoy hay resultados que están a la vista de todos”, afirmó.

La legisladora local destacó que, de los tres puentes contemplados para Chihuahua Capital, ya se han entregado dos, los cuales se ubican en Carretera Aldama y Fuerza Aérea, así como Nogales e Industrias. Obras que además han logrado concretarse en tiempos récord, demostrando la capacidad de planeación, coordinación y ejecución del Municipio.

Asimismo, reconoció al equipo de Obras Públicas, así como a todas las áreas municipales que participan en estos proyectos, por mantener el compromiso de trabajar y entregar infraestructura que renueva la movilidad y mejora la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Carla Rivas enfatizó que estos resultados son producto de un trabajo conjunto, donde sociedad y gobierno avanzan en una misma dirección, y rechazó los intentos de quienes buscan demeritar proyectos que hoy son una realidad.

“Es muy fácil hablar, criticar y tratar de encontrar lo negativo a todo. Lo verdaderamente difícil es ponerse a trabajar, coordinar equipos, enfrentar los retos y entregar una obra. Hoy en Chihuahua tenemos puentes que antes eran promesas y que ahora son una realidad”, puntualizó.

La diputada panista sostuvo que Chihuahua Capital está dando resultados, y que precisamente esa es la diferencia entre quienes utilizan las necesidades de la gente como bandera política y quienes asumen compromisos y regresan a cumplirlos.

“En Chihuahua sí se da la cara a la gente. Aquí no se le responde con pretextos ni con discursos: se responde con trabajo, con obras y con resultados. Y cuando una administración cumple, también hay que reconocerlo”, finalizó.