Empresarios de Cracks Mastermind conocen en Chihuahua el modelo con el que CIMA creció a escala nacional

La comunidad que encabeza Oso Trava visitó a la empresa mexicana de alimentos para entender cómo escaló su operación desde el norte del país sin perder el foco en su gente.

Un grupo de empresarios de Cracks Mastermind, la comunidad de fundadores y dueños de empresas que encabeza Oso Trava, visitó las instalaciones de CIMA en Chihuahua.

El objetivo fue conocer de primera mano el modelo con el que esta empresa mexicana pasó de una operación regional a una presencia nacional.

La visita forma parte del programa de Cracks Mastermind, que reúne a empresarios con negocios consolidados en círculos de trabajo, mentorías y encuentros con compañías relevantes del país.

CIMA tiene su sede en Chihuahua y más de mil colaboradores directos. Opera centros de distribución en todo México, y plantas armadoras y empacadoras en Baja California y Aguascalientes.

“Crecer desde Chihuahua nos obligó a ordenar todo antes de tiempo: procesos, logística y, sobre todo, equipo. Lo que más nos ha dado es nuestra gente. Por eso nos gusta abrir la casa: compartir lo que hemos aprendido también es parte de crecer”, dijo Teodoro Octavio Martínez Ruiz, director general de CIMA.

El tema de talento tuvo un peso particular en la sesión. En 2026, CIMA ocupó el lugar 39 en el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en México, Sectoriales, de Great Place to Work. También obtuvo el lugar 14 en Employers For Youth, que distingue a las mejores empresas para profesionales menores de 35 años, y el lugar 18 en el Ranking BIE General México de mejores empresas para practicantes.

Entre las prácticas que la empresa compartió con el grupo están el fondo de ahorro, el apoyo educativo para estudios, diplomados y cursos, y seis horas de permiso pagado al mes, adicionales a lo que marca la ley.

Oso Trava es emprendedor, inversionista y creador de Cracks Podcast, que acumula más de 100 millones de descargas, y de

Cracks Summit, foro de negocios que reúne a más de 1,500 empresarios en la Ciudad de México. Con Cracks Mastermind, su comunidad más cerrada, reúne a empresarios en etapa de crecimiento para trabajar en estrategia, liderazgo y desarrollo personal.

“Vinimos a Chihuahua porque aquí hay una empresa que creció haciendo bien lo difícil: operación, logística y gente. Eso es lo que queremos que nuestros miembros vean de cerca, no en una presentación”

, dijo Oso Trava, fundador de Cracks.

La visita se alinea con el lema de la empresa, Compartimos la CIMA, que resume su idea de crecimiento: compartir con colaboradores, comunidades y otros empresarios lo que el éxito de la compañía genera.