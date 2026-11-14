Localizan a hombre sin vida sobre la avenida Pacheco; investigan posible sobredosis

Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue localizado sin vida sobre la cinta asfáltica en el cruce de la avenida Pacheco y la calle Urquidi, en la colonia Barrio de Londres, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento podría estar relacionado con una posible sobredosis; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

Elementos municipales acudieron al lugar, confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, posteriormente dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado y de Criminalística.

Agentes investigadores y peritos se hicieron cargo de recabar evidencias y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C4, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.