Sigue Ernesto Ruffo sin acceso a cuentas congeladas por la UIF

El beneficio para recuperar o acceder a cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se aplica de manera generalizada, pues existen casos en los que las restricciones financieras continúan vigentes.

Uno de ellos es el del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, quien permanece sin acceso a sus cuentas bancarias, pese a los mecanismos que se han habilitado para determinados afectados por el congelamiento de recursos.

El exmandatario, quien anteriormente militó en el Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente forma parte de Somos, enfrenta acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal y permanece bajo la medida de prisión domiciliaria.

Su situación evidencia que el acceso a recursos financieros bloqueados por la UIF no representa un beneficio automático para todos los involucrados, ya que las condiciones y restricciones pueden variar de acuerdo con cada caso.

Información de Agencias