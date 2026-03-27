Emite Gobierno Municipal pronóstico del clima para el fin de semana, habrá ligero descenso

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa el pronóstico del clima para este fin de semana, con el objetivo de que la ciudadanía tome precauciones y planifique sus actividades.

Para este viernes 27, se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 9°C, acompañado de vientos de 15 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h.

El sábado 28 se prevé un clima parcialmente nublado, con temperaturas de 25°C máxima y 12°C mínima, así como vientos de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h y una ligera probabilidad de lluvia del 4%.

Para el domingo 29, continuará el ambiente parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29°C y mínima de 15°C, vientos de 5 a 15 km/h y rachas de hasta 35 km/h, con probabilidad de lluvia del 2%.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y las rachas de viento, asegurar objetos en exteriores, mantenerse hidratados y evitar actividades que puedan representar riesgos.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, refrenda su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la prevención para el cuidado de las familias chihuahuenses.