El primer fan del mundo en jugar GTA 6 es un paciente con cáncer terminal

Un paciente con cáncer terminal habría sido el primero en jugar GTA 6 ante la petición a Rockstar Games por los escasos meses de vida que le quedan

GTA 6aún no sale a la venta, pero Rockstar Games ya le habría permitido a un fan que es paciente con cáncer terminal probarlo antes de su muerte.

El familiar del paciente escribió un mensaje público para Rockstar Games esperando dejaran jugar al miembro de su familia GTA 6 debido al cáncer terminal que le acababan de diagnosticar dándole de 6 a 12 meses de vida.

Paciente con cáncer terminal es el primer fan en jugar GTA 6 en el mundo

Rockstar Games sigue manteniendo a sus fans a la expectativa del lanzamiento de GTA 6, pero ante la triste noticia sobre la salud de uno de sus fanáticos decidió darle un adelanto exclusivo.

Con un post por Anthony Armstrong ubicado en Toronto, extendió un mensaje público hacia Rockstar Games esperanzado su familia pudiera recibir un gran regalo antes de su muerte.

Según lo explicado, su familia había estado “luchando contra el cáncer” desde años atrás, pero recientemente había recibido la esperanza de vida de 6 a 12 meses, pues su diagnostico ya era terminal.

Aunque la respuesta por los creadores de GTA 6 no se hizo pública, Armstrong compartió una edición en el post original donde aseguró haber hablado con Rockstar Games recibiendo “excelentes noticias”.

El familiar del fan de GTA 6 con cáncer terminal no señaló directamente que sí se haya logrado probar lo que será esta nueva parte del juego, pero sí agradeció “desde el fondo de mi corazón”.

“Actualización final: Hablamos con ellos hoy y recibimos excelentes noticias. Eso es todo lo que realmente puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.Anthony Armstrong, familiar de fan con cáncer terminal.

Piden a Rockstar Games que paciente con cáncer terminal pueda jugar GTA 6 antes del lanzamiento. (Especial)

Fan de GTA 6 con cáncer terminal dispuesto a firmar contrato de confidencialidad

De acuerdo con familiares del fan de GTA con cáncer terminal, están dispuestos a firmar un contrato de confidencialidad para que pudiera jugar antes de su salida a la venta.

De acuerdo con Armstrong, su familiar era fan de GTA, que firmaría lo necesario para vivir la experiencia del GTA 6 antes de su muerte, ante la demora del lanzamiento de por parte de Rockstar Games.