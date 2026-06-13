Detiene Policía Municipal a presunto responsable de robo en plantel educativo; vehículo utilizado contaba con reporte de robo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 13 de junio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 38 años de edad por su probable responsabilidad en el robo a un plantel educativo ubicado en la colonia Esperanza, además de asegurar el vehículo presuntamente utilizado para cometer el ilícito, el cual posteriormente fue identificado con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, cuando policías municipales atendieron una alerta emitida a través de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) sobre un vehículo sospechoso en el cruce de las calles 114 ½ y Fidel Velázquez.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron una camioneta GMC Sierra color negro sin placas de circulación, la cual presuntamente había ingresado al plantel educativo, ocasionando daños en la malla ciclónica.

Durante la inspección del inmueble, correspondiente a la Telesecundaria 6155, los policías detectaron una puerta abierta y confirmaron el robo de una báscula y tres tanques de gas, dos de 30 kilogramos y uno de 10 kilogramos, por lo que procedieron a la detención de José Alfredo G. L., de 38 años de edad, por los probables delitos de robo y daños.

Posteriormente, durante la atención de un reporte por robo de vehículo, se estableció que la camioneta asegurada correspondía a una GMC Sierra modelo 2004 que había sido sustraída durante la noche a su propietario en otro punto de la ciudad.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.