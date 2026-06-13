Vinculado a proceso por daños agravados en Meoqui

Prendió fuego y se propagó a la propiedad de su vecino, se quemaron guajolotes, gallinas, gallos, pacas de pastura y otros objetos

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor M. C., por el delito de daños agravados.

El agente del Ministerio Público, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 277/2026.

La investigación ministerial, estableció que el 10 de marzo del año en curso, Héctor M. C., prendió fuego en un predio contiguo al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Francisco Portillo, en el municipio de Meoqui, en donde tenía animales de granja y productos agrícolas.

El imputado se retiró del lugar, y el incendio se propagó, causando con ello que se quemaran 17 postes de madera, 18 guajolotes, 15 gallinas, 3 gallos, 3 sacos de salvado, 1 saco de maíz, 5 pacas de pastura, 3 lonas y 12 árboles frutales, lo que representa un daño económico de 16 mil 080 pesos.

En el seguimiento de la audiencia inicial se resolvió la situación jurídica del imputado Héctor M. C., para lo cual el Juez de Control, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).