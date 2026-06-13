Sección 22 de Oaxaca a favor de seguir huelga de la CNTE; dirigencia nacional define hoy el rumbo del paro

En el contexto de la consulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza a sus bases movilizadas en la Huelga Nacional, la sección 22 de Oaxaca, que es la que cuenta con unos los mayores contingentes en paro, se pronunció a favor de continuar el movimiento, que incluye un plantón en el el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como marchas y bloqueos en la capital del país y de otras entidades.

Esta madrugada en la Asamblea Estatal Permanente de la Sección XXII SNTE-CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección informó que Oaxaca se pronuncia por continuar el movimiento, que comenzó el 1 de junio pasado, en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los resultados de la consulta fueron 6 mil 162 votos por el receso a la Huelga y 6 mil 337 por continuar las acciones.

Foto Jair Cabrera Torres. Maestros de la CNTE que se encontraban en la avenida 20 de noviembre empiezan a empacar para regresar a sus estados.

Asimismo, desde ayer en la tarde, Filiberto Fraustro, secretario general de la sección de Zacatecas adelantaba que la mayoría de la base docente de Coordinadora de esa entidad estaba en “predisposición a continuar” con las acciones de la huelga nacional, pero advirtió que aún debían esperar lo que decidieran los maestros de las demás entidades.

El levantamiento de la consulta deriva de los acuerdos de la sesión de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada la madrugada del viernes.

Si las bases concluyen la consulta este sábado, los resultados podrían darse a conocer en la ANR que se prevé se realice hoy mediodía.

Originalmente esa asamblea se había convocado a la medianoche, pero se movió para hoy.